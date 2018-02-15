В первый день РИФ-2018 город Краснодар заключил семь соглашений на 18 млрд рублей

Делегацию города возглавил мэр Евгений Первышов.

С экспозицией столицы Кубани 15 февраля ознакомились премьер-министр России Дмитрий Медведев, вице-премьер Ольга Голодец, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По мнению Евгения Первышова, форум проходит динамичнее и результативнее, чем в прошлом году. Видны перспективы по привлечению реальных инвестиций в экономику Краснодара, развитие его потенциала.

«Есть интерес со стороны руководства нашей страны. Подписанные соглашения — это комплексные проекты. Если жилищное строительство — то обязательно с полной обеспеченностью социальными объектами, созданием и благоустройством зеленых зон», — отметил глава города.

Один из главных итогов первого дня работы на форуме в Сочи — соглашение о сотрудничестве с ЗАО «Отраслевой центр внедрения». Компания занимается внедрением новой техники и технологий на железных дорогах РЖД. Отраслевой центр будет реализовывать проект по модернизации участков железной дороги, проходящих через Краснодар.

Глава города также провел ряд деловых встреч и переговоров с представителями российского и иностранного бизнеса, госкорпораций и других структур, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум в Сочи стартовал 15 февраля. Кубань представила около 70 проектов по развитию санаторно-курортного комплекса. Кондратьев и Медведев обсудили проект канатного метро в Краснодаре.

Новый микрорайон с тремя детскими садами и школой построят в Краснодаре.

О том, какие соглашения подписали на РИФ в Сочи 15 февраля, читайте здесь.

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