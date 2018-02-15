В первый день РИФ-2018 Краснодарский край заключил 173 соглашения

Общая сумма по этим соглашениям составляет 197,4 млрд рублей.

Об этом написал в своем микроблоге глава региона Вениамин Кондратьев.

На уровне администрации края заключено 14 соглашений на сумму 120,8 млрд рублей, на уровне органов местного самоуправления — 159 соглашений на 76,6 млрд рублей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум в Сочи стартовал 15 февраля. Кубань представила около 70 проектов по развитию санаторно-курортного комплекса. Кондратьев и Медведев обсудили проект канатного метро в Краснодаре.

В автоматизацию подъездных ж/д путей к порту Тамань вложат более 3 млрд рублей. Новый микрорайон с тремя детскими садами и школой построят в Краснодаре.

О том, какие соглашения подписали на РИФ в Сочи 15 февраля, читайте здесь.

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