В Петербурге объявили в розыск двух человек по подозрению в подготовке взрывов

В Санкт-Петербурге 3 апреля объявили в розыск двух человек, которых подозревают в подготовке взрывов в метро.

В правоохранительных органах сообщили, что разыскивают гражданина, который заложил сработавшее впоследствии взрывное устройство в вагоне метро. Второй разыскиваемый — тот, кто оставил бомбу на станции «Площадь Восстания».

Правоохранители уточнили, что второе взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, обезвредили, сообщает «Интерфакс».

В Минтрансе России сформировали оперативный штаб в связи со взрывом в петербургском метрополитене. Он создан для координации деятельности отраслевых ведомств и организаций транспортного комплекса, а также взаимодействия с правоохранительными органами и администрацией города. Руководить штабом будет замминистра транспорта РФ Николай Захряпин, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», изначально в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге 3 апреля около 14:30 на станциях метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в вагонах прогремели два взрыва. Позже появилась информация, что взрыв произошел один.

О взрыве доложили президенту РФ Владимиру Путину. Прокуратура и СК начали проверку по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших. Власти Санкт-Петербурга с 4 апреля объявили трехдневный траур по погибшим во время взрыва в метро.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. В Совете Федерации взрыв в метро уже назвали терактом. Позже в НАК сообщили о том, что на станции метро «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство. Камеры видеонаблюдения запечатлели вероятного организатора взрыва в метро.

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