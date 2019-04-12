В Петровском сквере Краснодара заложили новую аллею

Аллея появилась по случаю 25-летия Центрального округа.

Глава администрации Центрального округа Елена Малова поддержала челлендж Евгения Первышова «Краснодар — 10 тысяч деревьев».

В Петровском сквере на территории зеленой зоны высадили 25 деревьев: 15 катальп и 10 лип. В закладке аллеи приняли участие председатель Краснодарской краевой общественной организации «Труженики тыла, ветераны труда и дети войны» Анатолий Кондаков, директор «Фирмы «Лариса и К» Эрнест Абрамян, представители Молодежного Совета при главе округа.

Старт челленджу «Краснодар — 10 тысяч деревьев» дал глава города Евгений Первышов 30 марта.

Присоединиться к акции могут все желающие. Для этого нужно высадить дерево, сфотографировать саженец, выложить фото в Instagram с хештегом #10000 деревьев и #100000деревьевкраснодару, а также отметить друзей или коллег, которым передается «зеленая» эстафета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.