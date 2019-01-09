В 2019 году вступают в силу изменения пенсионного законодательства — поэтапно повышается общеустановленный возраст выхода на пенсию.

Согласно новому законодательству, в 2019-м возраст выхода на пенсию увеличится на один год, но льготные условия дают право сократить этот срок до шести месяцев. Ими могут воспользоваться мужчины 1959-го и женщины 1964-го годов рождения.

В ПФР уточнили, что шахтеры и горняки, спасатели, водители общественного транспорта и другие работники, занятые в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование, сохранят досрочный выход на пенсию. Большинство таких работников как и раньше выйдут на пенсию в 50 и 55 лет, в зависимости от пола.

«Право на пенсию в этом году дают десять лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует отметить, что повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности», — объяснили в фонде.

Для учителей, врачей и представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения выслуги лет, сохранятся льготы, сообщает РИА «Новости».

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