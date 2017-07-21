В питомнике Темрюкского района посадили редкие сорта роз

Цветы привезли из Москвы. Они хорошо прижились благодаря погоде, которая держится в Краснодарском крае этим летом.

Чтобы розы быстрее адаптировались к новому для них климату, столичные побеги прививают на местный шиповник. Он устойчив к болезням и заморозкам. И принял на себя заботу о нежных побегах селекционных новинок.

«Именно те сорта, которые мы брали из московоского маточника, себя показали очень хорошо. Приживаемость на них составила около 70-80%. Это лето у нас было прохладное, поэтому розы себя чувствуют комфортно, аномальная жара была пару недель, но мы можем обеспечить качественный полив, поэтому никаких проблем с жарой у нас не было», — рассказал начальник садового центра Сергей Зубов

Каждый сорт роз зашифрован с помощью букв и цифр. На 3 га земли можно увидеть не только новые цветы, но и уже известные сорта. Например, алый «Мистер Линкольн», который ценится за свой глубокий и яркий аромат.

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