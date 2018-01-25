В почтовое обращение вышла карточка с маркой в честь города-организатора ЧМ-2018 Сочи

Тираж открытки составил 40 тыс. экземпляров.

Она вышла в рамках серии «Города, принимающие Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™».

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены официальная эмблема чемпионата, игровой момент матча, на основном изображении — центральный стадион «Фишт», ледовый дворец «Айсберг», коллаж видовых панорам города.

Дополнительно к выпуску карточки с оригинальной маркой изготовили штемпель специального гашения для Сочи, сообщает пресс-служба Россвязи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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