В почтовых отделениях Кубани к ЧМ-2018 усилят меры безопасности

Особый порядок приема посылок и бандеролей с 1 мая по 25 июля введет «Почта России».

Изменения коснутся отправлений, адресованных в регионы проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе в Краснодарский край.

Вложения из посылок в эти регионы будут досматриваться перед оформлением посылки в почтовом отделении на предмет отсутствия веществ, запрещенных к пересылке.

Это стандартная практика для почтовых операторов в период проведения крупных спортивных мероприятий, сообщает пресс-служба «Почты России».

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник