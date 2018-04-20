В почтовых отделениях могут появиться магазины «Магнит»

Ретейлер «Магнит» и «Почта России» приступили к обсуждению нового торгового формата на базе почтовых отделений. Идею представят в июле.

«В настоящее время сформированы рабочие группы для проработки возможных вариантов сотрудничества. Для себя видим в приоритете продвижение по двум основным стратегическим инициативам: это поиск логистических решений, позволяющих улучшить использование транспортного парка и складских мощностей по всей географии страны и для «Магнита», и для «Почты России»; второе — это развитие отдельного торгового формата в почтовых отделениях. Подробно по этим проектам сможем рассказать на Дне инвестора в июле», — сказал в ходе телефонной конференции заместитель гендиректора «Магнита» по развитию сети, продажам и персоналу Илья Саттаров.

По словам гендиректора «Магнита» Хачатура Помбухчана, сотрудничество будет выгодным для обеих сторон.

«Мы сейчас находимся в проработке более четкого понимания сотрудничества и синергии от этого сотрудничества. Но я могу четко сказать, что суть проекта будет заключаться в достижении ситуации win-win. В противном случае одному из участников этот проект совершенно точно не нужен», — цитирует главу «Магнита» «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Должность генерального директора «Магнита» занял Хачатур Помбухчан.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник