В Подмосковье на месте падения Ан‐148 после схода снега не обнаружили фрагменты тел

На поле в селе Степановском ведутся поисковые работы, в которых принимают участие несколько десятков сотрудников Ногинского МЧС и три единицы техники.

По предварительным данным, фрагменты тел на месте крушения не обнаружены, несмотря на сообщения родственников погибших в крушении лайнера. Местные жители предположили, что кости могли растащить собаки.

Снег полностью сошел несколько дней назад. На месте воронки, куда врезался самолет, установлен мемориал. На месте крушения Ан‐148 сейчас проводятся дополнительные осмотры, ведется круглосуточное дежурство.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что таяние снега дало объективную возможность для организации дополнительных осмотров места трагедии. В работе участвуют сотрудники главного управления криминалистики СК России и специалисты МЧС, ведутся судебные экспертизы, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС повторно обследует место крушения самолета Ан-148.

Самолет Ан-148, на борту которого находился 71 человек, разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Выжить не удалось никому. Лайнер авиакомпании «Саратовские авиалинии» летел из Москвы в Орск. Сообщалось о том, что связь с экипажем лайнера пропала через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.

В списке, опубликованном на сайте МЧС, 71 фамилия. МЧС ночью 12 февраля завершило спасательную операцию на месте падения Ан-148.

Семьям погибших при падении Ан-148 выплатили по 1 млн рублей. В авиакатастрофе погибла жительница Сочи.

В Следственном комитете России 12 февраля заявили, что разрушений на борту Ан-148 в воздухе не было — самолет взорвался при ударе о землю. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после расшифровки бортовых самописцев пришли к выводу, что причиной крушения могли стать неверные данные о скорости полета из-за обледенения датчиков.

В России приостановили полеты самолетов Ан-148. Решение было принято после проверки, проведенной в компании «Саратовские авиалинии».

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