В Подмосковье во время показательных выступлений разбился Ан-2, погибли два человека

Самолет упал 2 сентября на полосу перед зрителями в подмосковной Балашихе.

Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей. При падении самолет разрушился на части и загорелся.

Погибли два человека, находившиеся на борту, сообщает «Интерфакс».

Принадлежность самолета и личности пилотов устанавливаются. На месте работает полиция, ожидается прибытие транспортной прокуратуры.

Авиашоу проводилось на аэродроме Черное ДОСААФ, показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник