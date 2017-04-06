В подразделения ВДВ в Новороссийске поступят бронеавтомобили «Рысь»

В разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск РФ до конца апреля поступит более 40 бронеавтомобилей «Рысь».

«После поставки в воинские части прибывшая колесная боевая техника в кратчайшие сроки будет введена в эксплуатацию для последующего ее использования разведчиками в ходе тактических и специальных занятий», — говорится в сообщении Минобороны.

Машинами, имеющими бронекапсулу для защиты военнослужащих, будут снабжаться соединения, дислоцированные в городах Иваново, Псков и Новороссийск, сообщает ТАСС.

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