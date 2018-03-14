В поисках девочки в Сочи обследовали близлежащие поселки и садоводческие товарищества

Территория поисков пропавшей в Сочи пятилетней девочки расширилась.

Об этом заявили в оперативном штабе. Сейчас Викторию Тришкину ищут более 1 тыс. 200 человек в районе поселка Бестужевка. Это спасатели, полицейские, росгвардейцы и волонтеры.

Правоохранители уже задержали отчима ребенка, 28-летний Мурад Шахмирзаев 13 марта заявил о пропаже падчерицы, а позже перестал выходить на связь. Его обнаружили в одном из хостелов Адлера. В настоящее время с задержанным работают оперативники.

По неподтвержденным данным, мать девочки в эти дни была в роддоме с четвертым ребенком. Кто следил за пятилетней Вероникой, точно неизвестно. Она ушла из дома около 17:00, была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинными рукавами и красные кеды.

«Сотрудниками полиции проводится тщательный подворовый обход. Обследуются близлежайшие поселки, а также садоводческие товарищества. Поиски значительно осложняет горно-лесистая местность, а также плохие погодные условия», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Спасатели подняли в воздух два квадракоптера, используют и тепловизор. На поиск вышел также конно-кинологический отряд.

Если вы видели Веронику Тришкину или что-либо знаете о ее местонахождении, звоните по телефону 8 (918) 916-07-00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи вечером 13 марта пропала пятилетняя Вероника Тришкина. Информация об этом поступила спасателям 14 марта в 00:30. К месту происшествия направили три смены спасателей ЮРПСО МЧС России. По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Погода помешала использовать вертолет МЧС для поиска ребенка.

Фоторепортаж с мест поиска девочки смотрите здесь.

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