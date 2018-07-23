В полиции прокомментировали избиение мальчика взрослыми в Новороссийске

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сообщение о нанесении побоев ребенку зарегистрировано в установленном порядке.

Полицейские провели проверку. Опросили участников конфликта и их законных представителей.

Мать пострадавшего подростка объяснила, что после случившегося в медицинское учреждение по поводу прохождения судебно-медицинской экспертизы не обратилась, так как что видимых повреждений на теле ее сына не было.

«По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 116 УК РФ. Заявительницу проинформировали, что в случае прохождения потерпевшим судебно-медицинской экспертизы с предоставлением результата с установлением степени тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетнему, перед прокурором Новороссийска будет вынесено представление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и проведении дополнительной проверки», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске школьника избили родители другого ребенка. Это произошло 8 июля на футбольной площадке во дворе одного из домов на Анапском шоссе. Об этом в социальных сетях сообщила мать избитого мальчика. Она выложили фотографии своего заявления в полицию.

Сам 15-летний потерпевший объяснил, что около 19:30 играл с друзьями в футбол. Целясь по мячу, он ударил по ноге незнакомого мальчика, тот упал. Подросток позвонил своим родителям. Через время на площадку прибыла его мать и два раза ударила обидчика сына рукой по голове. Затем сюда же приехал отец упавшего подростка и ударил мальчика в левое плечо. Родители объяснили, что повели себя так из-за того, что их сын при падении повредил запястье. При этом он должен был в ближайшее время участвовать в соревнования по настольному теннису.

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