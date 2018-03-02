В полиции рассказали о драке между учениками в школе Новороссийска

Инцидент произошел в феврале в школе № 12.

«В полицию поступила информация из больницы о том, что в медучреждение доставили несовершеннолетнего с ушибом мягких тканей головы. Во время проверки установили, что травму ребенок получил во время конфликта с одним из старшеклассников 2001 года рождения. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию. По данному факту продолжается проверка, по окончании которой примут процессуальное решение», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 февраля в соцсетях появилась информация о драке школьников в Новороссийске.

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