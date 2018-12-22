В полиции рассказали об утяжелении статей обвинения футболистов Кокорина и Мамаева

Московская полиция объяснила, почему футболистам «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву утяжелено обвинение.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова, Павлу Мамаеву дополнительно предъявлено обвинение по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», а Кокорину — два эпизода по аналогичной статье.

«В рамках расследования уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 35 УК РФ («Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом»), ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ст. 116 УК РФ («Побои») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство») братьям Кокориным, Павлу Мамаеву и их четвертому соучастнику», — отметил Юрий Титов.

Таким образом, Павла Мамаева обвиняют по ст. 35, 115, 213, 116 УК РФ, Александра Кокорина — по ст. 35, двум эпизодам по ст. 15, 213 УК РФ, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин будут находиться под стражей до 8 февраля 2019 года. Арест продлили Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину. Суд признал законным продление ареста футболистов Кокорина и Мамаева.

Игроки «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин 8 октября избили в кафе мужчину, который сделал им замечание. Пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. В конфликте пострадал еще один чиновник. В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве сообщили, что после драки в кафе возбудили дело. Адвокат Пака сообщил, что у его подзащитного диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой руки.

Позже стало известно, что футболисты причастны к избиению водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Кокорину и Мамаеву 21 декабря поменяли статью обвинения на более тяжкую — вместо побоев теперь им вменяется причинение легкого вреда здоровью.

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