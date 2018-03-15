В полиции рассказали подробности ДТП под Усть-Лабинском

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин поступило 15 марта около 10:00.

По предварительным данным, водитель 1959 года рождения на автомобиле ГАЗ при развороте столкнулся с попутно двигавшимся Chevrolet, под управлением мужчины 1994 года рождения. После столкновения ГАЗ опрокинулся. Произошло возгорание автомобилей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водителя Chevrolet, водителя и трех пассажиров автомобиля ГАЗ доставили в больницу.

Проводится проверка. Устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», под Усть-Лабинском в ДТП с двумя машинами пострадали пять человек.

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