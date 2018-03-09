В полиции сообщили подробности ДТП с тремя грузовиками в Белореченском районе

Авария произошла 9 марта около 7:00 на участке автодороги Энем — Адыгейск — Бжедугхабль.

По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN (тонар) под управлением мужчины 1986 года рождения, двигаясь со стороны города Адыгейска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с другим большегрузом MAN с полуприцепом, под управлением мужчины 1960 года рождения. Следом по касательной их задел еще один грузовой автомобиль.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два водителя большегрузов. В третьем грузовике никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях. Они опубликовали видеозапись с места аварии.

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