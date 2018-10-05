В поликлиниках Адыгеи снимут ручки с окон после падения девочки со второго этажа

Соответствующее распоряжение дал министр здравоохранения республики Рустем Меретуков.

Меры безопасности примут после того, как в поликлинике поселка Яблоновского из окна выпала двухлетняя девочка.

По данным министерства здравоохранения республики Адыгеи, Рустем Меретуков распорядился усилить меры безопасности во всех лечебных учреждениях, в детских поликлиниках разместить информационные плакаты, провести беседы с медперсоналом и с родителями пациентов. Со всех окон в поликлиниках снимут ручки, чтобы дети не смогли их открыть.

По словам мамы ребенка, она привела дочь на плановый осмотр. Женщине нужно было занести карточку врачу в кабинет. В это время девочка залезла на подоконник и выпала.

Проверка Минздрава республики установила, что падение произошло из-за недосмотра матери за ребенком. Однако женщина настаивает, что в инциденте виновата поликлиника, персонал которой никак не оградил оконные проемы, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем 3 октября в поселке Яблоновском двухлетняя девочка выпала из окна поликлиники. После падения девочку обследовали в больнице Краснодара. У ребенка было повреждение в районе голеностопа. Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь.

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