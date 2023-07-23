В Польше открылся центр ремонта и обслуживания Leopard

В Польше открылся сервисный центр по ремонту танков “Леопард” Украины. Об этом в субботу, 22 июля, сообщил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блашак. По его словам, первые танки на ремонт уже прибыли. “Центр капитального ремонта в Гливицах работает! Первые два «Леопарда» уже прибыли на завод «Бумар» из Украины», — написал он.

Польша уже давно ведет переговоры с Германией о создании СП по ремонту танков «Леопард-2», но стороны не оглашали никаких результатов этих переговоров. Агентство Reuters отметило, что пока неясно, действительно ли это одно и то же совместное предприятие.