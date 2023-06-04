В Польше прошел крупнейший протест с 1989 года

Сотни тысяч человек вышли на улицы Варшавы в воскресенье, 4 июня, на демонстрацию против правящей правой партии «Право и справедливость».

Организаторы заявили, что городская администрация оценивает их число в полмиллиона человек, что делает демонстрация стала крупнейшей со времен падения коммунизма в 1989 году, сообщает Deutsche Welle.

Дональд Туск, лидер крупнейшей оппозиционной партии — «Гражданская платформа», бывший президент Совета Европейского Союза и нынешний лидер польской оппозиции призвали к маршу. Его призыв поддержали лидеры других оппозиционных партий страны. В митинге также принял участие Лех Валенса, бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира.

По словам организаторов митинга, люди протестуют против вымогательства, мошенничества и лжи, а также за демократию, свободные выборы и Европейский союз.