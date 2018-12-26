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Всего из ЮФО в региональный полуфинал вышли 328 человек, больше всего среди них кубанцев — почти 33%.

Об этом стало известно на брифинге в Москве, где подвели итоги дистанционного этапа отбора второго федерального конкурса управленцев. По числу полуфиналистов Краснодарский край занял четвертое место в стране. Их в этом году 3 тыс. 294, в прошлом году 2 тыс. 691 человек попали в полуфинал.

В этот раз, как и в прошлый, конкурсанты, показавшие высокие результаты в ходе заочного отбора, встретятся на полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день они пройдут повторное компьютерное тестирование, а затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий.

Как рассказал на брифинге первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, участникам предстоит провести социальную акцию в своих регионах. При этом готовое задание даваться не будет. Координационную поддержку полуфиналистам будут оказывать Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.

Как отметил Сергей Кириенко, выполнение этого задания продемонстрирует способность конкурсантов самостоятельно анализировать, принимать решения.

«Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать», — подчеркнул он.

В первом конкурсе «Лидеры России» одержали победу 103 человека из разных регионов страны, в том числе три жителя Краснодарского края. Каждый из них получил образовательные гранты в 1 млн рублей, а главное — возможность поучаствовать в программе наставничества. Конкурс проводит АНО «Россия — страна возможностей», учрежденная президентским указом в мае 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ЮФО 36% заявок на конкурс «Лидеры России» подали жители Кубани.

На региональном уровне не впервые проводится конкурс для молодых управленцев «Лидеры Кубани».

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в будущем проведение регионального конкурса «Лидеры Кубани — движение вверх!» может стать этапом для участия в федеральном конкурсе «Лидеры России». 

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