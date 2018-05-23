В полуфинале Кубка России по гандболу СКИФ сыграет со «Спартаком»

Жеребьевка полуфиналов состоялась 23 мая в Москве.

В соперники СКИФу, действующему обладателю трофея, достался серебряный призер минувшего чемпионата России московский «Спартак».

«Жеребьевка была справедливой. Конечно, хотелось избежать встречи с такой командой в полуфинале. Но Кубок России — это такое соревнование, где в большей степени роль играют морально-волевые качества. Нам будет очень сложно защитить титул. Но команда отдаст все свои силы борьбе», — отметил главный тренер СКИФа Олег Ходьков.

Матч «Спартак» — СКИФ начнется в 20:15 24 мая в ДС «Динамо» в Крылатском, сообщает пресс-служба ГК СКИФ.

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