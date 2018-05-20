В полумарафоне «ЗаБег» в Краснодаре приняли участие 2 тыс. человек

Краевой центр 20 мая стал участником всероссийского полумарафона, который одновременно стартовал в 15 регионах страны.

Участники могли выбрать одну из четырех дистанций: 21,1 км, 10 км, 5 км или 2 км. Старт и финиш были организованы на Театральной площади, далее до улицы Постовой и обратно.

Дистанцию в 5 км преодолел и глава Краснодара Евгений Первышов.

«Впечатления замечательные. Очень рад, что мне удалось сегодня выйти на старт. Цель моего участия в забеге — поддержать краснодарцев, которые также решили присоединиться к этому мероприятию. Интерес жителей к активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом растет. Краснодар принимает проекты федерального уровня, благодаря этому наш город становится все более популярным как спортивный, «бегущий» город», — сказал Евгений Первышов.

В забеге приняли участие заместители главы Краснодара Артем Доронин и Андрей Василенко, директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Фролов, помощники главы города Владимир Вербицкий и Дмитрий Медведев.

Все участники получили стартовый пакет с футболкой, чипом хронометража и подарками от партнеров. На финише — памятные медали с символикой города.

В рамках спортивного праздника открылась площадка с массажными столами, детской зоной, фуд-кортом, аквагримом, конкурсами, мастер-классами от специалистов в спорте.

Соревнование проходило не только между любителями бега, но и между городами. В течение следующей недели выберут беговую столицу России. В прошлом году этот титул завоевала Казань, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

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