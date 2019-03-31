В полумарафоне «Сочи Автодром» приняли участие более 2,5 тыс. человек

Забег прошел 31 марта на трассе «Формулы-1».

Спортсмены преодолели дистанции в 21,1 км, 5,5 км и 10 км.

Победителем на дистанции 21 км стал Андрей Лейман из Краснодарского края. Ему вручили 50 тыс. рублей. Среди женщин победу одержала Ирина Сергеева из Курска. В забеге на 10 км победили Егор Николаев из Башкортостана и Ирина Шипицына из Пермского края.

Также 5,5 км быстрее всего пробежали жительница Краснодара Кристина Даниленко и уроженец Ульяновска Никита Степанов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.