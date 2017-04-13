В порт Новороссийска доставили три портальных крана нового поколения

Три подъемных крана нового поколения «Витязь» в апреле по морю доставили в Новороссийск.

Конструкции доставили из Темрюка. Работу по их транспортировке осложнял сильный ветер, волны и быстрое течение. Доставляли «Витязей» в Новороссийск в несколько этапов. Специалисты сначала перевезли два крана, затем еще один. Все установили на баржу. Для этого потребовалось больше 250 тросов и около 30 часов.

Новые краны могут поднимать в среднем 50 т различного груза. При этом высота каждого из них превышает 50 м. Они помогут в обслуживании кораблей и позволят увеличить объемы перевозки грузов, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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