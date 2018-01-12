В порту Ейска введут режим ледокольной проводки судов

Распоряжение вступит в силу в ночь с 15 на 16 января.

Постановление о начале периода ледокольной проводки судов подписал капитан морского порта Сергей Гречкин. По его словам, температура воды в Таганрогском заливе на глубине 1 м 11 января составляла 2,9 °С. После 16 января в районе якорной стоянки № 456 ожидается лед.

Гречкин добавил, что в порту не исполняется график расстановки ледокольного флота в бассейне Азовского моря, так как буксир «Техфлотец» до сих пор не вернулся в порт после ремонта, сообщает PortNews.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейском порту флот подготовили к ледовой навигации. Осуществлять ее будут ледоколы «Капитан Крутов» и «Капитан Зарубин», а также буксиры «Техфлотец» и «Колгуев».

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