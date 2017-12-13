В порту Геленджика оформили первую партию турецких томатов

13 декабря в 09:55

Объем поставки составил 20 тыс. т.

Томаты прибыли в морской порт в адрес краснодарского получателя. Таможенники провели процедуру карантинного контроля, чтобы исключить наличие в продукции опасных вредителей. Объем второй партии томатов составил 30 тыс. т, сообщает пресс-служба Южного управления федеральной таможенной службы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России 1 января 2016 года был введен запрет на томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины и гибриды цитрусовых, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, землянику и клубнику из Турции. Ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров разрешили в начале октября 2016 года. В марте 2017 года Правительство РФ сняло запрет на поставки лука, цветной капусты, брокколи и гвоздик. С 30 октября будет снят запрет на импорт турецких гранатов и баклажанов.

С 1 ноября Россия разрешила поставки турецких томатов.

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