В порту Кавказ теплоход при швартовке навалился на буксир

Инцидент произошел 5 июля в 21:45.

Теплоход «Петровск», зарегистрированный в порту Новороссийска, при швартовке к причалу № 5 навалился носовой частью на стоящий у причала № 6 морской буксир «Добрыня» из порта Таганрог.

Деформировалось железное ограждение рубки, часть фальшборта буксира «Добрыня». В районе происшествия дул северный — северо-восточный ветер в 5-8 м/с, волнение составляло 0,3-0,4 м.

По данным спасательно-координационного центра Росморречфлота, пострадавших и загрязнения окружающей среды нет, сообщает портал PortNews.

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