В порту Кавказ в очереди на паром скопились 300 легковых машин

На Керченской переправе работают девять паромов, однако к вечеру ожидается ухудшение погоды.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, в порт Кавказ направили оперативные группы МЧС России по Краснодарскому краю и Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона. В составе групп будет работать психолог для оказания психологической помощи при необходимости.

В порту Кавказ разместили дополнительные силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), установили карету скорой помощи и биотуалеты. Готовы четыре световые башни для освещения ночью. В пунктах общественного питания организовали снабжение бутилированной водой.

По данным МЧС, пропускная способность паромной переправы составляет около 9 тыс. автомобилей в сутки. Среднее время ожидания погрузки на паром составляет до трех часов.

На территории морского вокзала порта Кавказ расположены два зала ожидания по 200 человек, шесть точек общественного питания, медпункт, детская игровая комната. Всего 36 точек, с пропускной способностью 18 тыс. человек в сутки. Жизнеобеспечение в порту Кавказ и накопителях организовано в полной мере.

Представители Морской дирекции формируются колонны для отправки в порт. Работают светодиодные табло, на которых выводится информация о примерном времени ожидания для прохождения на переправу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», синоптики прогнозируют ухудшение погоды вечером 18 июля, а также 19 и 20 июля.

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