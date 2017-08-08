В порту Новороссийска задержали 100 тонн рисовой крупы из Камбоджи

Во время досмотра контейнеров на мешках с крупой обнаружили мертвых насекомых — вредителей хлебных запасов.

Инспекторы управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея задержали четыре контейнера с рисовой крупой «Жасмин» общей массой 100 т. Наличие вредителя во всех контейнерах подтверждено заключением новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

Таким образом, всю партию рисовой купы нельзя считать безопасной для использования в пищу человеком, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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