В порту Новороссийска задержали 125 тонн некачественного риса из Индии

Инспекторы Россельхознадзора установили, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза.

При осмотре крупной партии шлифованной пропаренной рисовой крупы эксперты обнаружили, что она заражена вредителями хлебных запасов — булавоусым хрущаком. К тому же крупа была неоднородного цвета, с плеснево-затхлым запахом и повышенной влажностью.

Партию некачественной продукции не допустили к обороту на территории РФ, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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