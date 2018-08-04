В порту Новороссийска задержали 14 тонн персиков из Турции

Ввоз партии фруктов после проверки запретил Россельхознадзор.

В персиках были выявлены личинки средиземноморской плодовой мухи. Наличие и жизнеспособность вредителя подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Опасный груз прибыл на теплоходе «Аврасия» в адрес ООО «АВАНТИ», ввоз запрещен, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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