В порту Новороссийска задержали турецкие нектарины с личинками мухи

Специалисты Россельхознадзора при досмотре партии нектаринов, поступивших из Турции, обнаружили 17 живых и десять мертвых личинок средиземноморской плодовой мухи.
Карантинный вредитель обнаружили в партии общим весом 10,04 т. Наличие объекта подтвердило заключение специалистов.
Чтобы предотвратить проникновение и распространение на территории России карантинных объектов весь зараженный груз запретили к ввозу. Грузополучателю вручили уведомление, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.
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