В порту Тамань работы по углублению дна проведут в семь этапов

Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Дноуглубительные работы в порту Тамань будут проходить в семь этапов «из-за стесненности условий строительства и невозможности одновременного нахождения на участке двух земснарядов».

Реализация проекта по углублению дна позволит создать операционную акваторию для четырех причалов, маневровую зону и подходный канал, а также вывести Таманский терминал навалочных грузов на полную проектную мощность с грузооборотом в 35 млн т в год. Фактический объем работ в итоге составит 30 млн 553 тыс. 811 куб. м, а общая создаваемая площадь акватории — 402 га, в том числе подходной канал длиной 10,73 км.

«Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки», — сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в феврале подписал распоряжение о расширении границ морского порта Тамань. В Министерстве транспорта РФ в апреле сообщили, что стоимость железной дороги к порту Тамань составит 49,1 млрд рублей.

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