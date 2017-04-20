В порту Тамань реконструируют базу сжиженных углеводородных газов

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции базы сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Таманском перегрузочном комплексе.

Изучив представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Проект реконструкции базы СГУ предусматривает строительство компрессорной станции, блока оборудования, эстакад технологических трубопроводов и других вспомогательных объектов, а также второй двухъярусной железнодорожной эстакады, рассчитанной на одновременный слив с каждой стороны по 42 цистерны. Площадь участка — 204,1 тыс. кв. м, проектируемая площадь застройки — 18,9 тыс. кв. м.

Планируется, что строительство будет осуществляться за счет средств ЗАО «Таманьнефтегаз» без привлечения бюджетных средств, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

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