В порту Новороссийска задержали две тонны томатной заправки для борща из Украины

В контейнере находилось 4 тыс. упаковок стоимостью 151 тыс. рублей.

Было установлено, что товар может нарушать таможенное законодательство, по которому запрещено ввозить из Украины некоторые продукты переработки овощей и фруктов.

Товар был задекларирован как не подпадающий под запрет «кетчуп томатный и прочие томатные соусы», но экспертиза показала, что это овощные консервы.

Новороссийская таможня возбудила дело об административном правонарушении, а груз выслали с территории России, сообщает пресс-служба южного таможенного управления.