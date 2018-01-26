В поселке Апшеронского района открыли офис врача общей практики

Новое здание в Новых Полянах появилось благодаря краевой программе «Развитие здравоохранения». На офис из регионального и муниципального бюджетов выделили больше 10 млн рублей.

Долго искать специалистов не пришлось. Молодые кадры сами вернулись в родной поселок по программе «Земский доктор».

«Здесь есть процедурный кабинет, смотровой, физиокабинет, перевязочная. Здесь мы можем оказать первую хирургическую и гинекологическую помощь», — сказал врач-терапевт поселка Новые Поляны Андрей Иганов.

«Здорово, что можно пройти дневной стационар. Не нужно ездить за 30 км», — считает жительница поселка Ирина Ермашова.

Теперь получить своевременную медицинскую помощь могут 3 тыс. жителей станицы Ширванской, Самурской и поселка Новые Поляны. Всего за последние годы в Апшеронском районе открыли четыре типовых офиса врача общей практики. В этом году запланировано строительство еще одной амбулатории в станице Кубанской.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в регионе в этом году планируют возвести 24 новые сельские амбулатории.

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