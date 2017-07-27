В поселке Белозерном под Краснодаром прошел семинар «День поля»

Аграрии и сельхозтоваропроизводители оценили овощи и бахчевые отечественной селекции на экспериментальном поле ВНИИ риса.

Последние шесть лет ученые работали над тем, чтобы вывести новые сорта, по показателям превосходящие импортные. На опытном поле в поселке Белозерном — арбузы, дыни, капуста, чеснок, томаты, болгарский перец, баклажан и тыква. Все они дают максимальный урожай. Например, с одного сеянца дыни можно снять до четырех ягод. А с куста перца собрать почти ведро плодов.

«Если посмотреть по структуре, нашими семенами высеяно 20%. Почему так происходит? Во-первых, потому что их просто не было раньше. Но сегодня благодаря нашему институту вектор семенной движется вверх, и отечественные семена не уступают ни по продуктивности, ни по качеству, ни по вкусовым достоинствам», — сообщил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

В Государственном реестре семян уже полсотни сортов, разработанных селекционерами ВНИИ риса. В работе еще десятки. Первоочередная задача — заполнить рынок семенами отечественной селекции.

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