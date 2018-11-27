В поселке Центральном Белоглинского района после ремонта открылся ДК

За 50 лет реконструкция здесь прошла впервые. Строительные работы провели в рекордно короткий срок — за один год полностью обновили фасад, кабинеты и сцену, а также заменили инженерные коммуникации.

«Сегодня мы с общественностью договорились о том, что докупим, кроме одежды и сцены, аппаратуру для показов фильмов. Люди будут с удовольствием смотреть фильмы, которые им нравятся», — сказал глава Белоглинского района Александр Коклин.

На ремонт 18 млн рублей пожертвовал местный предприниматель, а на новую аппаратуру и оформление сцены 1 млн рублей дополнительно выделен из муниципального бюджета.

В Доме культуры работают спортивные секции, танцевальный и театральный кружки, студия прикладного творчества. Местный вокальный коллектив «Забава» известен далеко за пределами Белоглинского района.

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