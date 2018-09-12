В поселке Горном Туапсинского района отремонтируют водовод

На проблемы с питьевой водой жители поселка пожаловались руководителю района Анатолию Русину.

«Основной питьевой источник для Горного — родник, вода накапливается в специальной емкости водозаборного сооружения объемом 500 куб. м, а затем подается в систему», — рассказал глава Шаумянского поселения Ардавас Кочканян.

Русин осмотрел емкость-накопитель и поставил задачу полностью ее обновить, устранить все неполадки и деформации, а также заменить участок протяженностью около 300 м ведущего к каптажу и давно изношенного водовода.

Реконструкцию каптажного водозабора и ремонт водопровода местные власти планируют завершить в ноябре, сообщает пресс-служба администрации района.

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