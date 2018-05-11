В поселке Гуамка построили новый отель с термальными бассейнами

В Апшеронском районе добывают 50 видов термальных и минеральных вод.

На оздоровление в санатории приезжают тысячи пациентов, страдающих болезнями сердца, органов дыхания, нервной и эндокринной систем, а также опорно-двигательного аппарата. Чтобы увидеть красоты Апшеронского района, не обязательно много ходить пешком. Достаточно проехать по единственной в России узкоколейке, проложенной вдоль Гуамского ущелья.

«Апшеронский район традиционно предлагает Гуамское ущелье, Лагонаки. В прошлом году завершено строительство нового отеля перед поселком Гуамка. Это современный отель с бассейнами с термальными водами», — сказал заместитель главы Апшеронского района Андрей Клищенко.

Сейчас в Апшеронском районе полным ходом идут приготовления к предстоящему курортному сезону. Приводят в порядок туристические тропы, разрабатывают новые.

Посмотреть, и правда, есть на что. Луга, водопады, живописные склоны и пещеры. Больше 40 туристических маршрутов и виды, от которых захватывает дух. В горах можно полетать на дельтапланах, на рафтах сплавиться по рекам. Ждут и тех, кто занимается спортивным ориентированием, не прочь посидеть на берегу с удочкой или поохотиться в лесу.

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