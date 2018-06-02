В поселке Индустриальном под Краснодаром отремонтировали 2 км дорог

Работы выполнены в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«В прошлом году мы проанализировали и обобщили заявки на ремонт в пригороде Краснодара. В результате на основе мнения жителей и заключения специалистов в 2018 году удалось включить в план работ сразу четыре улицы поселка Индустриального. Более того, благодаря тому, что конкурсные процедуры стартовали значительно раньше, чем в прошлом году, большая часть работ уже завершена», — сказал Евгений Первышов.

Как рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, в поселке Индустриальном новый асфальт появился на улице Учительской на участке от переулке Дорожного до улицы Ивовой, на улице Ивовой на участке от улице Учительской до улицы Путеводной и на улице Путеводной от улицы Ивовой до улицы Липовой.

На улице Степной от дома № 1/1 до улицы Дорожной подрядчик — ООО УК «Веста» начал укладывать основу из гравийно-песчаной смеси под выравнивающий слой асфальта. Общая протяженность всех участков улиц — 2,4 км.

Всего в план на 2018 год в рамках реализации в Краснодаре федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ включены 63 участка улично-дорожной сети общей протяженностью более 70 км, в том числе — два путепровода на улицах Тихорецкой и Офицерской («Зиповское кольцо»). В настоящее время ведется ремонт участков дорог на 52 улицах краевого центра.

С перечнем участков дорог, которые отремонтируют в столице Кубани в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году, можно ознакомиться по здесь, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в мае начали ремонт на 45 участках дорог.

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