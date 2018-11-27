В поселке Лазурном в Краснодаре на участке для многодетных семей пробурили скважину

Подрядчик завершил бурение и прокачку первой из трех скважин. В дома начала поступать чистая вода.

Мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что обеспечение земельных массивов необходимой инфраструктурой находится на контроле.

«По каждому из них разработаны «дорожные карты» по строительству дорог и инженерных сетей, которые поэтапно реализуются. С появлением первой скважины можно сказать, что в поселке Лазурном пришла вода. Подавать потребителям ее начнут после полного завершения строительства водозабора. Планируем, что поэтапно системы водоснабжения будут созданы на всех территориях, где выделены участки многодетным семьям», — сказал Евгений Первышов.

Ранее уложили подводящие сети, по которым вода будет поступать к домовладениям многодетных семей. Сейчас строят водозаборные сооружения, от которых будут заполняться смонтированные сети.

Еще две скважины планируют пробурить и запустить в течение ближайших трех недель. Общая строительная готовность водозабора — около 20%. Помимо трех скважин, он будет состоять из двух резервуаров для чистой воды по 500 куб. м каждый, павильона насосной станции, камеры переключения и трансформаторной подстанции. Полностью ввести водозабор в работу планируют во втором полугодии 2019 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре многодетным семьям помогут продлить аренду на выделенные земельные участки.

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