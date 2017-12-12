В поселке Лоо под Сочи волны разрушили набережную

Видео, на котором видны последствия шторма, опубликовали в соцсетях очевидцы.

Вероятнее всего, под напором воды парапет сполз ближе к линии моря, и теперь в широкой расщелине видны волны. Пляжные прогулки сейчас опасны не только в Лоо. Спасатели рекомедуют любителям смотреть на шторм не выходить на пирсы — может смыть волнами. Довольно сильный южный ветер дует по всему побережью Черного моря. В Новороссийске его порывы достигают 15 м/с. И раньше 13 декабря дня шторм не утихнет.

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