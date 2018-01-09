В поселке Лоо Сочи откроют новый детский сад

Открытие состоится 10 января в 12:00 на улице Астраханской, 7.

В построенном здании запланировано размещение 11 групп детей. Созданы условия для музыкальных занятий, оборудованы два спортивных зала, кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, методический кабинет, комната природы, прогулочные участки и веранды.

В детском саду оборудовали медицинский блок, пищеблок, прачечную. Здание построено в 2017 году по государственной программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Край выделил на строительство 204,2 млн рублей, еще 61,7 млн добавили из бюджета города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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