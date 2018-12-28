Он заработал в больнице № 2.

Ранее отделение находилось в основном корпусе поликлиники. Его решили переместить в пустовавшее здание бывшей прачечной. Для этого там сделали капитальный ремонт — установили новые перегородки, за счет чего увеличили количество помещений, в каждое из них провели воду, обновили потолки, стены, заменили систему освещения.

В итоге получилась безбарьерная регистратура, пять кабинетов для врачей и один процедурный кабинетих.

В новомихайловском отделении теперь можно пройти всех узких специалистов, заключение которых требуется при поступлении на работу и для получения водительского удостоверения. В свободное от медосмотров время они будут вести прием пациентов, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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