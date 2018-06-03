В поселке под Анапой сгорели частный дом и машина

Возгорание произошло 3 июня в доме в поселке Супсех.

«Сообщение о пожаре поступило в 11:09. Загорелся частный дом и автомобиль, общая площадь распространения огня составила около 100 кв. м. В 11:35 возгорание было локализовано, в 11:47 — ликвидация открытого горения. В 12:02 — полная ликвидация пожара», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пострадавших и погибших при пожаре нет. Выясняются обстоятельства и причины возгорания.

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