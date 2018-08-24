В поселке под Краснодаром мужчина копал огород и нашел мину времен войны

Снаряд нашли в августе в поселке Северном, его обезвредили сотрудники Росгвардии.

В дежурную часть ГУ Росгвардии по краю позвонили из полиции и сообщили о том, что владелец частного дома у себя в огороде нашел предмет, конструктивно схожий с боеприпасом времен Великой Отечественной войны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа Росгвардии. Они обследовали подозрительный предмет и установили, что это 50-ти миллиметровая минометная мина времен войны со следами коррозии, прошедшая через канал ствола.

Боеприпас уничтожили накладным зарядом в безопасном месте.

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