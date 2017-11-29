В поселке под Краснодаром у жителей из-за аварии трое суток не было света

Подачу электроэнергии должны возобновить 29 ноября.

Ранее на отсутствие электроэнергии пожаловались жители поселка Российского. Они рассказали, что в домах на улице Измаильской нет света в течение трех суток.

«Авария произошла в связи с перегрузом электросетей. Из-за этого без электричества остались несколько жилых домов. На месте работают специалисты. Подача электроэнергии должна возобновиться в течение часа», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодара.

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